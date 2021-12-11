Маэстро Михаил Финберг ушел из жизни

Сяржук Серабро • 11/12/21 15:10 • Культура

На 75-м году жизни умер маэстро Михаил Яковлевич Финберг, один из авторов и символов «Славянского базара в Витебске».



Михаил Финберг родился в Мозыре 21 февраля 1947 года. Музыкальное образование он начал получать в военном оркестре в Курске, затем перевелся в Минское музыкальное училище, а позже поступил в Белгосконсерваторию.

После окончания консерватории в 1970 он стал дирижером Минского государственного цирка, где проработал 17 лет.

С 1987 года Михаил Финберг возглавил государственный оркестр симфонической и эстрадной музыки, который под его руководством стал Национальным академическим концертным оркестром Республики Беларусь.

Михаил Финберг был удостоен званий заслуженного деятеля искусств Белорусской ССР в 1990 году и народного артиста Беларуси в 1994 году. В 2016 году у Летнего амфитеатра в Витебске отрыли именную звезду маэстро.

Для жителей Витебска Михаил Яковлевич был таким же символом «Славянского базара в Витебске», как и василек или сам амфитеатр. По команде его дирижерской палочки проходил самый интересный концерт фестиваля, когда конкурсанты пели под живой оркестр. Увы, два последних музыкальных форума в Витебске прошли уже с совсем другим оркестром и без маэстро Финберга...