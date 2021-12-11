Горисполком предлагает в аренду торговые точки на площади Победы на праздничные дни
В Витебске предлагают в аренду торговые точки на площади Победы на дни Рождественских и Новогодних праздников.
Витебский горисполком принимает заявки от физических и юридических лиц на размещение на условиях аренды в павильонах на площади Победы объектов торговли во время проведения праздничных мероприятий.
К сожалению, условия аренды на сайте не указаны. Коммерческие предложения предлагается адресовать по телефонам 43-68-41 и 43-68-34 либо на электронный адрес [email protected]
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