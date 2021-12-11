Джип почти за 50 000 долларов к Новому году хочет купить ОАО «Керамика»

Сяржук Серабро • 11/12/21 23:18 • Эканоміка

Тендер на закупку нового внедорожника объявило витебское открытое акционерное общество «Керамика», машину должны поставить к Новому году.



Витебские кирпичники хотят приобрести полноприводный автомобиль с 3,5-литровым бензиновым двигателем мощностью не менее 240 лошадиных сил, автоматической коробкой передач CVT и 20-дюймовыми колёсами.

Судя по техническому заданию тендера, руководство открытого акционерного общества попросило у Дедушки Мороза под ёлочку «Nissan Murano» в комплектации «TOP».

Автомобиль должны поставить заказчику до конца декабря. Покупатель готов забрать его самовывозом. Ориентировочная стоимость закупки составляет 125 000 рублей. Оплачиваться внедорожник будет из собственных средств предприятия.

В прошлом году предприятие получило чистую прибыль в размере 694 000 рублей. То есть на новое авто пойдет примерно пятая часть годовой прибыли.

Напомним, что Витебская область решила продать 34 995 акций ОАО «Керамика», принадлежащие ей. Начальная стоимость пакета установлена в 4 199 400 рублей, на торги его выставят 23 декабря..