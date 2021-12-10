Витебский государственный технический колледж награжден правительственно грамотой

ННВ • 10/12/21 16:36 • Адукацыя

Совмин наградил почетной грамотой Витебский государственный технический колледж.



Постановлением Совета министров от 8 декабря это учреждение образования отмечено за значительный вклад в подготовку квалифицированных специалистов, а также достижение высоких показателей социального развития.

История ВГТК берет свое начало в 1995 году, когда приказом Министерства промышленных товаров широкого потребления СССР был создан Витебский вечерний техникум лёгкой промышленности. В 2012—2018 годах к колледжу присоединили несколько бывших витебских ПТУ, на тот момент именовавшихся лицеями.