Первый утонувший рыбак в Витебской области — вчера спасли не всех

Ігар Арцюх • 10/12/21 16:20 • Турызм

9 декабря 70-летний любитель подлёдного лова погиб в Городокском районе на озере Чернесто.



Утром на брошенный на берегу автомобиль заметил местный житель. Он также увидел пролом во льду и сапоги утонувшего. Сельчанин вызвал спасателей, достали тело рыбака из воды водолазы ОСВОДа.

Как сообщали «ННВ», в тот день под лед провалились еще три человека: двоих мужчин на озере Боровно спасли другие рыбаки, а еще одного на озере Щибот вытащили из полыньи спасатели — оба случая произошли в Лепельском районе.