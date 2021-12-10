Первый утонувший рыбак в Витебской области — вчера спасли не всех
9 декабря 70-летний любитель подлёдного лова погиб в Городокском районе на озере Чернесто.
Утром на брошенный на берегу автомобиль заметил местный житель. Он также увидел пролом во льду и сапоги утонувшего. Сельчанин вызвал спасателей, достали тело рыбака из воды водолазы ОСВОДа.
Как сообщали «ННВ», в тот день под лед провалились еще три человека: двоих мужчин на озере Боровно спасли другие рыбаки, а еще одного на озере Щибот вытащили из полыньи спасатели — оба случая произошли в Лепельском районе.
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