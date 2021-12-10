Парад Дедов Морозов в Орше проведут на Рождество

ННВ • 10/12/21 23:11 • Турызм

На 25 декабря в Орше запланировано театрализованное шествие и торжественное зажжение огней на главной ёлке района.

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Парад Дедов Морозов начнется в 10:00, сказочные персонажи пройдут по улице Владимира Ленина от площади Ледовой арены до Центральной площади, сообщает «Аршанская газета».

В праздничной программе развлекательные мероприятия, районный конкурс «Ёлки в городе», выставка новогодних игрушек и сувениров и праздничная торговля.