ОАО «Витебскобллён» признано банкротом, его ликвидируют

Сяржук Серабро • 10/12/21 22:32 • Эканоміка

Экономический суд Витебской области признал открытое акционерное общество «Витебскобллён» банкротом, начато ликвидационное производство.



Как писали «ННВ», в сентябре было начато конкурсное производство дела о банкротстве этого предприятия.

За прошедшее время управляющий пришел к выводу о наличии оснований для признания предприятия банкротом. Должник является неплатежеспособным продолжительное время, его неплатежеспособность имеет устойчивый характер, а восстановить платежеспособность невозможно.

ОАО «Витебскобллен» задолжало своим кредиторам 626 608 рублей 52 копейки, а дебиторская задолженность перед обществом составляет 128 278 рублей 9 копеек.

В текущем году предприятием получен чистый убыток в 104 000 рублей, а в 2020 году — 125 000 рублей. Оборотных средств ОАО не имеет.

В результате 3 декабря экономический суд Витебской области решил признать открытое акционерное общество «Витебскобллён» банкротом и открыть ликвидационное производство со сроком ликвидации до 3 августа 2022 года.

По состоянию на 1 января на предприятии трудилось всего 17 человек.