Не можете купить дрова? Звоните в КГК!

Ігар Арцюх • 10/12/21 17:28 • Здароўе

КГК Витебской области проведет «горячую линию», посвященную проблемам с обеспечением населения дровами и топливными брикетами.



В сообщении ведомства говорится, что по инициативе комитета были реализованы резервы по снижению стоимости производимой предприятиями ЖКХ тепловой энергии.

В частности, урегулирован вопрос формирования цен на древесное топливо, отпускаемое лесхозами предприятиям ЖКХ, а также приняты меры по обеспечению надлежащих условий хранения топлива на крытых складах и под навесами.

С приходом зимы особое внимание уделяется ситуации с обеспеченностью населения твердыми видами топлива. По информации лесохозяйственных предприятий и ОУП «Витебскоблтоп», проблемные вопросы по снабжению населения дровами отсутствуют, заявки потребителей удовлетворяются в установленный законодательством срок, ежемесячно обеспечивается запас дров.

В то же время поступающие в Комитет от граждан обращения свидетельствуют о возможном наличии недостатков в снабжении населения древесным топливом. Поэтому КГК организовал мониторинг по этой проблеме.

17 декабря в Витебской области будет проводиться «горячая линия», на которую можно сообщить о недостатках при исполнении заявок о закупке дров и топливных брикетов, их неудовлетворении, отсутствии дров в специализированных организациях, а также высказать мнение по улучшению организации работы таких организаций по обеспечению населения твердыми видами топлива.

Звонить можно с 9:30 до 17:00 (перерыв с 13:00 до 14:00) по телефонам 8 (0212) 37 61 78, 37 61 76.