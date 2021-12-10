Кредит в 7000 рублей оформила декретница из Витебска под руководством вишеров
Молодая мамочка из Витебска лишилась 7000 рублей, поверив звонившим по вайберу мошенникам.
Находясь дома с детьми женщина получила от имени крупной торговой площадки звонок в мессенджере. Женщину спросили, делала ли она недавно покупки, а услышав отрицательный ответ, уверили, что данными банковской злоумышленники.
После этого жертве вишинга позвонили уже от имени банка. Собеседница убедила витеблянку установить на телефон программу для удаленного управления, а затем следовать инструкциям.
В результате декретница оформила на себя кредит на 7000 рублей, а затем создала виртуальные банковские карточки, с которых мошенники и сняли деньги, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
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