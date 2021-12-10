Кредит в 7000 рублей оформила декретница из Витебска под руководством вишеров

Іван Дзедушкін • 10/12/21 15:57 • Крымінал

Молодая мамочка из Витебска лишилась 7000 рублей, поверив звонившим по вайберу мошенникам.



Находясь дома с детьми женщина получила от имени крупной торговой площадки звонок в мессенджере. Женщину спросили, делала ли она недавно покупки, а услышав отрицательный ответ, уверили, что данными банковской злоумышленники.

После этого жертве вишинга позвонили уже от имени банка. Собеседница убедила витеблянку установить на телефон программу для удаленного управления, а затем следовать инструкциям.

В результате декретница оформила на себя кредит на 7000 рублей, а затем создала виртуальные банковские карточки, с которых мошенники и сняли деньги, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.