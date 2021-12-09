В Витебске закрылось одно из городских кладбищ

Сяржук Серабро • 09/12/21 15:40 • Рэлігія

По решению Витебского горсовета было закрыто для погребения одно из мест захоронения в городе.



29 ноября депутатами было принято решение закрыть для проведения захоронений место погребения города Витебска – кладбище, расположенное по улице Береговой.

Теперь там можно хоронить только на свободных местах в пределах выделенных участков для захоронения, а также подзахоронивать урны с прахом (пеплом) рядом с ранее умершими супругом (супругой), близкими родственниками или свойственниками.

Насколько удалось узнать «ННВ», речь идет о старинном кладбище в районе гостиницы «Ветразь». Последний раз там захоронения производились более века назад.