Рыбаки уже вышли на лед, в Лепельском районе двоих провалившихся успели вытащить

Зоя Машэка • 09/12/21 14:12 • Здарэнні

Двоих рыбаков, провалившихся под лед на озере Боровно в Лепельском районе, успели спасти очевидцы.



Сегодня утром, 9 декабря, в 10:36 спасатели получили сообщение о том, что на озере у деревни Жерствяники под лед провалился человек.

Как позже выяснилось, в полынье оказались не один, а двое мужчин — 37-летний и 70-летний рыбаки. Их смогли вытащить из воды и спасти очевидцы происшествия.

Спасенных рыбаков передали спасателям подразделений Лепельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям. После осмотра медиками тонувших мужчин госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом – общее переохлаждение. Обстоятельства происшествия устанавливаются следственными органами, сообщается пресс-службой МЧС.