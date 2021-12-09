Лебедя вытащили из замерзающей реки в Глубоком. Где он будет зимовать?
9 декабря в Глубоком прохожие заметили лебедя, который оказался в полынье посреди замерзшей речки.
Лебедь плавал под мостом на Вольной улице. На помощь птице, которая до ледостава зимовала на озере Великом, жители райцентра вызвали спасателей.
Спасатель в гидрокостюме добрался до лебедя, укутал его в плед и вынес на берег. Птица, похоже, не сопротивлялась и вела себя спокойно.
Примечательно, что на «зимнюю квартиру» лебедя согласилась взять жительница одного из подворий на Вольной улице, сообщает газета «Веснік Глыбоччыны».
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