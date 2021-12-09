Еще один рыбак едва не утонул в Лепельском районе

Зоя Машэка • 09/12/21 21:26 • Турызм

Спустя всего пару часов после первого случая спасателям Лепельщины вновь пришлось выезжать на помощь тонущему рыбаку.



9 декабря в 12-42 в центр оперативного управления Лепельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям позвонил мужчина, который рассказал, что на озере Щибот напротив санатория в Боровке Лепельского района под лед провалился человек.

К санаторию направили спасателей. Возле озера экипаж встретил звонивший очевидец происшествия, который провел спасателей к нужному месту.

Примерно в 15 метрах от берега в воде находился человек, который держался за кромку льда. Спасатель в гидрокостюме обвязался веревкой и вместе со спасательным кругом начал пробираться по льду к пострадавшему.

Тонущему бросили круг, и за веревку вытащили его на берег по ломающемуся льду. Спасенным оказался 58-летний пенсионер, который отправился на рыбалку, но переоценил прочность льда.

Пожилого мужчину госпитализировали в больницу с предварительным диагнозом «общее переохлаждение», сообщается пресс-службой МЧС.

Напомним, что за два часа до этого на другом озере в Лепельском районе очевидцы спасли двух рыбаков, тоже провалившихся под лед.