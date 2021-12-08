Самый сильный мороз был в Верхнедвинске
До -23,1 °C опускалась температура атмосферного воздуха в Верхнедвинске.
Сегодняшним утром на метеостанции в этом райцентре зафиксировали самый сильный мороз в Витебской области. В областном «полюсе холода» — Езерище — столбик термометра опускался только до -21 °C.
Собственно в Витебске температура воздуха продолжает понижаться, но пока упала только до -16,1 °C. Теплее всего минувшей ночью было в Орше, но сейчас там тоже холодает и термометр показывает -13,8 °C.
Самый высокий снежный покров на данный момент сформировался на западе Витебской области, на метеостанции в Лынтупах его высота составляет 16 сантиметров.
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