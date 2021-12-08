Помните креативную новогоднюю ёлку из Браслава? Она пришла в негодность за один сезон

ННВ • 08/12/21 14:38 • Культура

В Браславе были вынуждены отказать от эксплуатации новогодней ёлки с покрытием из искусственного газона, так как она испортилась.



В этом году новогодняя ёлку в Браславе снова соберут из срубленных ёлочек, закрепленных на каркас. От креативной спиральной конструкции, установленной в прошлом году, отказались.

— Решение принято по ряду причин. Во-первых, искусственная зелень прошлогодней дизайнерской ёлки не выдержала условий эксплуатации и потеряла опрятный вид. Во-вторых, смелое нововведение понравилось далеко не всем браславчанам. А в-третьих, финансовые затраты на ее восстановление не оправдывают себя, — приводит «Браславская звязда» слова директора КУП ЖКХ «Браслав-коммунальник» Петра Белуся.

Инновационную новогоднюю ёлку в виде спирали, покрытой искусственным газоном, в Браславе установили год назад. Примечательно, что тогда господин Белусь был о ней совсем другого мнения:

— Расходники же для установки новогодней красавицы по новой концепции хотя и оказались выше, но они окупятся уже за два новогодних празднования, а сертифицированные материалы гарантируют их сохранность многие годы.

Таким образом, в «Браслав-коммунальник» надеялись окупить затраты на более дорогую креативную конструкцию за два года. Однако, она прослужила только один сезон, после чего было решено, что целесообразнее выбросить эту конструкцию, а не восстанавливать ее — материал покрытия оказался не таким уж надежным и долговечным.

К сожалению ни прошлогодняя, ни нынешняя статья в районке не содержат информации о том, сколько средств из бюджета ушло на этот эфемерный креатив.