Из-за ледохода в Новополоцке разобрали понтонный мост через Двину

ННВ • 08/12/21 12:11 • Падзеі

Прекратила работа понтонная переправа через Двину в Новополоцке, временному мосту угрожал ледоход.



Понтонная переправа через реку в Новополоцке была построена МЧС в июне текущего года, после того, как в городе из-за угрозы обрушения пришлось закрыть аварийный мост, построенный еще в 1962 году.

Этот понтонный мост имел длину в 130 метров. Из-за резкого понижения температуры на Двине начался ледоход, который угрожал конструкции. Поэтому 8 декабря в 4:00 было принято решение о снятии понтонного моста, сообщается пресс-службой МЧС.

Неделей ранее по понтонной переправе было запрещено движение пешеходов. Минувшей ночью температура атмосферного воздуха на метеостанции в Полоцке опустилась до -19,2 по шкале Цельсия.