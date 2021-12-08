Беларусь вводит эмбарго на западное продовольствие. Что попало в черный список?

Сяржук Серабро • 08/12/21 12:58 • Эканоміка

С Нового года в Беларусь будет запрещено ввозить продовольствие из Евпропы и США. Какие продукты попали под запрет?



6 декабря белорусское правительство приняло постановление о введении эмбарго на ввоз в страну ряда продовольственных товаров из з Европейского союза и его государств-членов, Соединенных Штатов Америки, Канады, Королевства Норвегия, Республики Албания, Республики Исландия, Республики Северная Македония, Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, Черногории и Швейцарской Конфедерации.

Под запрет попали живые свиньи, говядина, свинина, в том числе — субпродукты, мясо и субпродукты птицы, колбасы, молочные продукты, овощи, за исключением предназначенных для посева, фрукты и орехи, кондитерские изделия, соль и прочие продукты.

Как ни странно, в этом перечне нет алкоголя, так что любители шотландского виски или баварского пива пока могут не волноваться.

Вводимый с 1 января запрет не будет действовать на ввезенные до этой даты товары, а также на продукты, ввозимые для личного пользования. Также под запрет не попадают товары, ввозимые для переработки.

Кроме того запрещенное продовольствие может ввозиться в Беларусь по специальным квотам, которые будут устанавливать и распределять Минсельхозпрод и МАРТ.

Насытить рынок белорусскими аналогами зарубежных продуктов, которые попали под эмбарго, поручено Министерству сельского хозяйства и продовольствия, Белорусскому

государственному концерну пищевой промышленности «Белгоспищепром» и облисполкомам.