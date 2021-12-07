Задержаны начальник и мастер одного из ЖЭУ Витебска — они крали казенное топливо

Іван Дзедушкін • 07/12/21 15:43 • Эканоміка

За хищения топлива в Витебске возбудили уголовное дело в отношении начальника и мастера одного из ЖЭУ.



Хищения были выявлены ОБЭП Железнодорожного РОВД Витебска и Комитетом государственного контроля Витебской области. Проверка установила, что с марта по август 2020 года начальник и мастер одного из ЖЭУ Витебска крали казенное топливо.

Используя свои служебные полномочия, они на различных автозаправочных станциях областного центра похитили более трех тонн дизельного топлива и почти 1800 литров бензина.

Общий ущерб, который понесло предприятие от действий злоумышленников, составил почти 9000 рублей.

Материалы проверки послужили основанием для возбуждения в отношении должностных лиц уголовного дела по части 3 статьи 210 УК — хищение путем злоупотребления служебными полномочиями, сообщается пресс-службой УВД Витебского облисполкома.