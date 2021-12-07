Витебская птицефабрика получит 3,5 млн. рублей из инвестиционного фонда Минэнерго

Сяржук Серабро • 07/12/21 12:23 • Эканоміка

3 500 000 рублей выделяется открытому акционерному обществу «Витебская бройлерная фабрика» на безвозвратной основе.



Согласно постановлению Совмина, эта сумма для птицефабрики будет выделана из внебюджетного централизованного инвестиционного фонда этого Министерства энергетики Республики Беларусь.

Деньги предназначены для строительства объектов электроснабжения, в том числе

подстанции 110/10 кВ «Верховье», возмещения собственных средств ОАО, использованных в текущем финансовом году, а также для погашения задолженности перед банками по кредитам, привлеченным на эти цели, в рамках реализации инвестиционного проекта «Цех убоя и переработки птицы ОАО «Витебская бройлерная фабрика» в н.п. Тригубцы Витебского района».

Контролировать целевое использование этих средств поручено Витебскому облисполкому.