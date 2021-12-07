В Витебске убирают кондукторов с еще одного трамвайного маршрута

Сяржук Серабро • 07/12/21 17:57 • Эканоміка

С понедельника в Витебске на бескондукторную систему оплаты проезда перевели вагоны на трамвайном маршруте №6.



Теперь, чтобы оплатить проезд на этом трамвае необходимо заранее покупать талончики, они продаются в киосках РУП «Белсоюзпечать» и «Табакерка». Также можно оплатить проезд через приложение «Оплати. Транспорт». Талончик можно приобрести и у водителя, но он будет стоить дороже.

Подтверждение пассажиром факта оплаты проезда является отметка компостера в билете на одну поездку, электронный билет, действительный многоразовый билет на данный вид транспорта, сообщает ОАО "Витебскоблавтотранс".

Напомним, что бескондукторная система оплаты проезда в Витебске была введена с 1 июля на маршрутах трамваев №3 и №9.