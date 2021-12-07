Узнали цены на живые ели и сосны в Витебске перед Новым годом

Сяржук Серабро • 07/12/21 16:00 • Экалогія

На елочных базарах в Витебске можно будет купить живую елку или сосну в кадке, но они значительно подорожали.



По информации Витебского лесхоза, деревце в кадке высотой до метра будет стоить 35 рублей, это на 10 рублей дороже, чем год назад.

Живая улочка или сосенка высотой от метра до полутора будет стоить уже 40 рублей, двухметровое новогоднее деревце в кадке обойдется в 50 рублей.

Витебский лесхоз собирается в этом году торговать на елочных базарах на Полоцком, Смоленском и Южном рынках, а также у здания Витебского лесхоза на улице Мира. Как мы уже сообщали, елочные базары в Витебске откроются с 20 декабря.