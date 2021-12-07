Резкое понижение температуры ожидается этой ночью в Витебске

ННВ • 07/12/21 14:52 • Здароўе

В ночь с 7 на 8 декабря в Витебске сильно похолодает, мороз продержится несколько дней.



Ночью температура в областном центре упадет до -18 °C, а к утру столбик термометра опустится даже до -21 °C.

Влажность при этом будет высокой — до 92%, поэтому ощущаться мороз будет сильней, как при -27 °C.

Ночью и утром в отдельных районах будет сгущаться слабый туман. Местами прогнозируется изморозь, на отдельных участках дорог гололедица.