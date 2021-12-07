Новым руководителем Браславского района стал полковник милиции

Сяржук Серабро • 07/12/21 15:17 • Палітыка

Полковник милиции Вячеслав Грищенко назначен Александром Лукашенко на должность председателя Браславского районного исполнительного комитета.



До этого назначения Грищенко с 2018 года был заместителем начальника милиции общественной безопасности УВД Витебского облисполкома. По итогам 2020 года ему присвоено звание «Человек года Витебщины».

На Браславщине Вячеславу Грищенко уже доводилось работать, в свое время он служил в местном РОВД.

Кроме того новые председатели райисполкомов назначены еще в два района Витебской области: Ушачский райисполком возглавил Сергей Садовский, до этого занимавший там же кресло первого заместитель председателя, а Шумилинский — Сергей Галынчик, который был заместителем председателя по экономике в Сенненском райисполкоме.