Более 2500 евро должен заплатить колхоз водителю, сбившему корову в Чашникском районе

Ігар Арцюх • 07/12/21 13:34 • Турызм

Водитель, столкнувшийся с коровой на ночной дороге в Чашникском районе, через суд добился возмещения расходов за поврежденный автомобиль.



ДТП произошло ночью 4 июня, мужчина ехал по автодороге «Бочейково-Чашники» со скоростью 90-95 километров в час с включенными фарами. Подъезжая к Иванску, он увидел, как на дорогу выбегает стадо коров. Водитель стал тормозить, но все же врезался в одно из животных.

13 июля 2021 года в связи с отсутствием состава административного правонарушения со стороны водителя, было вынесено постановление о прекращении дела об административном правонарушении.

В результате ДТП автомобилю, который принадлежит жене ехавшего на нем в ту ночь мужчины, был причинен ущерб в сумме 5978 рублей 5 копеек. Женщина подала иск в суд.

Представители ОАО «Иванский-Агро», которому принадлежали коровы, исковые требования не признали. Судом было установлено, что стадо из 178 голов КРС выпасалось вблизи автодороги в электроизгороди. Согласно нормам по выпасу скота на 100 голов крупнорогатого скота должен быть один животновод, однако с этим стадом был только один пастух. В результате он допустил выход животных на проезжую часть дороги.

Суд посчитал, что исковые требования истицы подлежат удовлетворению в полном объеме, так как коровы выпасались ненадлежащим образом, вследствие чего животные повредили ограждение электропастуха, выбежали на проезжую часть, где и произошло столкновение автомобиля с коровой, сообщает пресс-служба Витебского областного суда.

Решением суда Чашникского района с ОАО «Иванский-Агро» в пользу истицы взысканы:

материальный ущерб в сумме 5978 рублей 5 копеек;

расходы по проведению оценки вреда в сумме 322 рублей 10 копеек;

расходы по оплате госпошлины в сумме 298 рублей 90 копеек;

расходы по оказанию помощи представителя в сумме 680 рублей.

Решение суда не обжаловалось и уже вступило в законную силу.

Примечательно, что подобный случай был в Чашникском районе несколько лет назад. Тогда 6789 рублей за разбитую машину пришлось выложить ОАО «Чашникский агросервис».