Без окончательного расчета уволили работников с завода «Визас», они пошли в суд

Сяржук Серабро • 07/12/21 14:14 • Эканоміка

Бывшие работники завода «Визас», которых уволили с закрытого предприятия без окончательного расчета, массово выигрывают суды.



Напомним, что 10 июня на заседании акционеров ОАО «Завод «ВИЗАС» было принято решение о ликвидации этого предприятия, выпустившего первые станки еще в 1945 году. Еще ранее открытое акционерное общество пытались обанкротить, но суд не нашел оснований для начала этой процедуры.

Как сообщил «ННВ» один из рабочих, ряду работников, уволенных в связи с ликвидацией завода, не выплатили задолженность по зарплате и не произвели окончательный расчет.

Выяснилось, что суд Октябрьского района только в ноябре рассмотрел 24 иска бывших работников предприятия к ОАО «Завод «ВИЗАС» о выплате заработной платы.

Во всех этих случаях представители ОАО иск не признали, поскольку предприятие находится в стадии ликвидации, но наличие задолженности по заработной плате не оспаривали.

В результате суд стал на сторону уволенных работников и во всех 24 случаях вынес решения о взыскании с завода задолженности по зарплате и компенсации за задержку расчета при увольнении.

Причитающиеся работникам суммы — от 1765 до 7677 рублей. Всего же ОАО «Завод «ВИЗАС» должно выплатить 24-м уволенным работникам почти 120 000 рублей.