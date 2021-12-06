В Орше таксисты воровали канализационные люки

Іван Дзедушкін • 06/12/21 13:53 • Крымінал

Серия краж люков канализационных колодцев произошла осенью в Орше. Задержаны двое таксистов.



Все кражи люков совершались под покровом темноты. Причем похищали как коммунальную, так и частную собственность — все, что было плохо закреплено, находилось вдалеке от домов или других плохо освещенных местах.

На след канализационных воров вышли оперативники Оршанского РУВД. Как оказалось люки утаскивали двое таксистов — жителей райцентра. Насколько удалось выяснить сыщикам, об оршанца были знакомы, но не знали о криминальном приработке друг друга, несмотря на работу в такси, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.

Выезжая на заказы таксисты примечали новую добычу, а потом возвращались на этом место и похищали чугунные люки.