Произошел пожар на складе СРСУ-3 в Новополоцке. Что там горело?
Вечером 5 декабря произошел пожар на складе ОАО «Специализированное ремонтно-строительное управление №3 г. Новополоцк» в Новополоцке.
Возгорание произошло в арочнике на улице монтажников в 18:02. В результате пожара огнем были уничтожены 100 литров краски, 100 литров растворителя, 100 литров лака и деревянный настил пола на площади 8 квадратных метров, а также повреждена деревянная обрешетка здания на площади 50 квадратных метров и закопчены стены.
Во время пожара люди не пострадали. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.
Чытайце яшчэ
Каментаваць
Вы павінны увайсці каб каментаваць.
Можна ўвайсці праз: