Произошел пожар на складе СРСУ-3 в Новополоцке. Что там горело?

ННВ • 06/12/21 12:25 • Здарэнні

Вечером 5 декабря произошел пожар на складе ОАО «Специализированное ремонтно-строительное управление №3 г. Новополоцк» в Новополоцке.



Возгорание произошло в арочнике на улице монтажников в 18:02. В результате пожара огнем были уничтожены 100 литров краски, 100 литров растворителя, 100 литров лака и деревянный настил пола на площади 8 квадратных метров, а также повреждена деревянная обрешетка здания на площади 50 квадратных метров и закопчены стены.

Во время пожара люди не пострадали. Причина пожара устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.