Задержан фургон, сбивший в Лепельском районе пешехода и скрывшийся с места ДТП

Іван Дзедушкін • 05/12/21 20:19 • Здарэнні

Ночью 5 декабря в Лепельском районе был совершен наезд на пешехода, водитель с места ДТП скрылся, а в крови пострадавшего обнаружили алкоголь.



36-летний водитель грузовика «Mercedes-Benz Vario» совершил наезд на 48-летнего мужчину на 158-м километре автодороги М-3. Пешеход шел в попутном направлении по проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами.

В результате наезда мужчина получил травмы, его доставили в больницу, где медики обнаружили в крови пострадавшего более 1 промилле алкоголя, сообщается областной ГАИ.