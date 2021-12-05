Задержан фургон, сбивший в Лепельском районе пешехода и скрывшийся с места ДТП
Ночью 5 декабря в Лепельском районе был совершен наезд на пешехода, водитель с места ДТП скрылся, а в крови пострадавшего обнаружили алкоголь.
36-летний водитель грузовика «Mercedes-Benz Vario» совершил наезд на 48-летнего мужчину на 158-м километре автодороги М-3. Пешеход шел в попутном направлении по проезжей части и не был обозначен световозвращающими элементами.
В результате наезда мужчина получил травмы, его доставили в больницу, где медики обнаружили в крови пострадавшего более 1 промилле алкоголя, сообщается областной ГАИ.
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