В результате лобового столкновения авто в Полоцком районе пострадала девочка

• 05/12/21 9:46 • Здарэнні

Шестилетний ребенок получил травмы в результате лобового столкновения авто в Полоцком районе 3 декабря.
В результате лобового столкновения авто в Полоцком районе пострадала девочка. Фото ГАИ

Утром на дороге в районе деревни Экимань 45-летний водитель «Citroen C5» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался во встречную легковушку «Opel Astra», за рулем которой находилась 35-летняя женщина.

В результате лобового столкновения авто в Полоцком районе пострадала девочка. Фото ГАИ

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала шестилетняя девочка, которую с полученными травмами доставили в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.

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