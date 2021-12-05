В результате лобового столкновения авто в Полоцком районе пострадала девочка
Шестилетний ребенок получил травмы в результате лобового столкновения авто в Полоцком районе 3 декабря.
Утром на дороге в районе деревни Экимань 45-летний водитель «Citroen C5» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался во встречную легковушку «Opel Astra», за рулем которой находилась 35-летняя женщина.
В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала шестилетняя девочка, которую с полученными травмами доставили в больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.
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