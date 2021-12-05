«Белвитунифарм» начал закупки для организации производства вакцины от COVID-19, суммы милионные

Сяржук Серабро • 05/12/21 14:07 • Здароўе

Уже почти на 10 000 000 рублей объявлены закупки материалов и оборудования для организации производства вакцины против COVID-19 под Витебском.



На данный момент объявлены четыре тендера, все они проводятся в форме закупки из одного источника и финансируются из бюджета.

Первым тендером закупалось лабораторное оборудование на 5 616 939 рублей. Он был объявлен 22 ноября, оборудование должны поставить до конца апреля 2022 года.

На следующий день объявили закупку оборудование и материалы для модернизации системы обеззараживания сточных вод, системы видеонаблюдения, системы контроля и управления доступом, а также оборудования и материалов для модернизации модульной системы получения, хранения и распределения очищенной воды. Стоимость этих лотов — 1 736 000 рублей, сроки поставки — те же.

Третьей, 25 ноября, была объявлена закупка вспомогательного оборудования и расходных материалов, их стоимость 362 195 рублей.

И наконец, 3 декабря, объявлено о проведении закупки оборудование и материалы для модернизации приточно-вытяжной вентиляционной системы, а также оборудования и материалов для модернизации конструкции для комплекса «чистых помещений». Сумма этого тендера — 1 950 000 рублей.

Всего, таким образом, «Белвитунифарм» закупает материалы и оборудование на 9 665 134 рублей, что на данный момент составляет 3 362 360 евро.

Напомним, что согласно указу Лукашенко, в 2021 году на финансирование этого проекта должны выделить 11 000 000 рублей: 7 000 000 рублей из республиканского централизованного инновационного фонда, а остальные 4 000 000 рублей — из инновационного фонда Витебского областного исполнительного комитета.