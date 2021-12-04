В Россонах ребенок пострадал в результате наезда авто

Іван Дзедушкін • 04/12/21 14:01 • Здарэнні

10-летний мальчик попал под колеса легковушки вечером 3 декабря в Россонах.



24-летний водитель «Opel», проезжая по одной из улиц райцентра, совершил наезд на ребенка. По словам автолюбителя мальчик внезапно выбежал на проезжую часть дороги.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок получил травмы и был доставлен больницу, об этом «ННВ» сообщили в областной ГАИ.