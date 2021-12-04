Церковь хочет получить здание на «исторической земле монастыря» в Витебске

Сяржук Серабро • 04/12/21 15:41 • Рэлігія

Передать заброшенное здание монастырю и снести его — такое предложение появилось на сайте Витебской епархии БПЦ. Речь идет об объекте обанкротившегося Витебского комбината шелковых тканей.



Здание компрессорной находится с западной стороны комплекса Маркова монастыря и Казанской церкви. Оно было построено в 1972 году, площадь здания 380 квадратных метров, износ конструкций составляет 59%.

Сейчас оно выставлено на торги с начальной ценой в 18 900 рублей. по этому поводу на сайте епархии пишут: «Вопрос о передаче хотя бы малой части производственных построек под нужды обители, в частности здания бывшей компрессорной прилегающей к храму и представляющей собой недействующие помещение из 380 м. кв., находящихся на месте монастырского кладбища, остаётся актуальным и сегодня. Возвращение исторической земли монастырю и снос разрушающегося здания бывшей компрессорной позволит решить проблему безопасного прохода прихожан и паломников к храму».

Как видим, вопрос стоит не о самом здании, которое собираются снести, а о земле. С этим лотом идет участок площадью в 0,3481 гектара, вероятно он и заинтересовал церковь.

Примечательно, что на аукционе 29 октября этот объект недвижимости был продан за 124 740 рублей. За лот боролись пятеро участников аукциона, которые двенадцать раз повышали цену.

Однако, теперь здание компрессорной снова выставлено на торги, аукцион завершится через двенадцать дней. Можно предположить, что победитель предыдущих торгов не расплатился по своей ставке.