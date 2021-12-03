Витебская область продаст свою долю в ОАО «Керамика». Цена вопроса?

Сяржук Серабро • 03/12/21 15:40 • Эканоміка

23 декабря на торги выставят пакет из 34 995 ОАО «Керамика», принадлежащих Витебской области.



Эти акции составляют 26,47% от уставного фонда открытого акционерного общества. Их выставят на аукцион на Белорусской валютно-фондовой бирже с начальной стоимостью в 4 199 400 рублей, шаг аукциона — 210 319 рублей 95 копеек.

Акции ОАО «Керамика» принадлежат 880 акционерам, среди которых 878 физических лиц и 2 юридических лица.

По состоянию на 2020 год на предприятии трудится 273 человека. Согласно отчету в прошлом году общество получило чистую прибыль в размере 694 000 рублей.

До революции в Витебске работало 8 частных кирпичных заводов, которые были национализированы советской властью. Витебское производственное объединение «Керамика» было создано в 1980 году. Спустя 15 лет его преобразовали в открытое акционерное общество «Керамика».