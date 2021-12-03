Начальник участка Тираспольская ПМК занимался предпринимательством, за него взялась прокуратура

Іван Дзедушкін • 03/12/21 13:11 • Эканоміка

82 000 рублей пришлось вернуть государству начальнику участка монтажных и пусконаладочных работ ОАО «Тираспольская ПМК». За что?



Как установила прокуратура, витеблянин, работая на этой должности систематически осуществлял предпринимательскую деятельность, за что получил доход в размере более 82 000 рублей.

При этом законом «О борьбе с коррупцией» государственным должностным лицам установлен запрет на занятие предпринимательской деятельность. Также, согласно статье 40 этого закона средства, полученные с нарушением антикоррупционного законодательства, подлежат возмещению в бюджет.

Так как мужчина отказался в добровольном порядке перечислить деньги, прокурор Витебской области в интересах государства направил в суд исковое заявление о взыскании этой суммы, а на имущество витеблянина наложили арест.

Решением суда Глубокского района иск прокурора области удовлетворен в полном объеме. Решение суда уже вступило в законную силу, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.