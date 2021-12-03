Двое малышей отравились угарным газом в Дубровенском районе
Девочка и мальчик отравились угарным газом в Дубровенском районе, дети находятся в больнице.
2 декабря в деревне Зарубы в одном из частных домов на Черемушкинской улице произошло отравление угарным газом двух детей, которые находились дома с отцом.
Мужчина топил печь и преждевременно закрыл задвижку дымоходы. Дети почувствовали себя плохо и мать, как раз вернувшаяся с работы, вызвала «скорую».
В результате 4-летняя девочка и 12-летний мальчик были госпитализированы с предварительным диагнозом «отравление угарным газом». Сейчас дети находятся в учреждении здравоохранения, их состояние стабильно, сообщается пресс-службой МЧС.
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