Теперь официально: с сайта театра им. Якуба Коласа удалили информацию об Александре Старых
Страница теперь уже бывшего директора театра имени Якуба Коласа удалена с официального сайта учреждения.
В разделе администрации театра позиция директора исчезла, а страница с его биографией, на которую ссылаются поисковики, закрыта для доступа или удалена.
Изменения на сайте, судя по всему, произошли 30 ноября, так как в кэше поисковиков остались страницы от 29 ноября, где директор еще упоминается, а 1 декабря информации о нем на сайте уже не было.
Напомним, что поставленный к 95-летию театра спектакль «Тиль» был снят с показа, а директора театра вызвали в Минск «на ковер» — чиновники из министерства увидели в постановке какую-то крамолу. После этого появилась неофициальная информация, сто господин старых с 1 декабря не будет работать в театре.
Эту должность Александр Старых занимал семь лет с 2014 года — в Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа он пришел из кресла замдиректора ОАО «Белшина».
Александр Старых родился в 1971 году в российское Адыгее. 27 декабря ему будет 50 лет. Избирался депутатом в Бобруйский городской Совет депутатов 27 созыва. В 2020 году Министерство культуры наградило его почетной грамотой.
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