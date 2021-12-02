Суд над россиянином, пойманным с 3 центнерами гашиша, скоро начнется в Витебске

Іван Дзедушкін • 02/12/21 18:49 • Крымінал

Завершено расследование уголовного дела в отношении российского дальнобойщика, которого в Беларуси поймали с гашишем на 6,5 миллионов долларов. Россиянину грозит 15 лет лишения свободы.



Фура, за рулем которой находился 54-летний житель Калининграда, была задержана у российской границы на трассе М1 в мае 2021 года.

По версии следствия мужчина приобрел на территории Германии более 290 килограммов наркотика и пытался перевезти его в Россию. Тайник в полуприцепе в составе грузового тягача «DAF», где хранился гашиш, был обнаружен на пункте таможенного оформления «Бигосово-1».

В результате дальнобойщику инкриминировали незаконное перемещение с целью сбыта через таможенную границу Евразийского экономического союза и государственную границу Беларуси наркотических средств в крупном размере, а также покушение на их перемещение через госграницу страны — часть 3 статьи 328, часть 2 статьи 328-1, часть 1 статьи 14 и часть 1 статьи 328-1 УК.

Прокуратура Витебской области направила материалы этого дела в Витебский областной суд для определения подсудности. Россиянин с момента задержания находится под стражей, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.