Минприроды признало отстрел зубра в Глубокском райне, ставшего звездой интернета

Сяржук Серабро • 02/12/21 15:35 • Экалогія

Официально подтверждено, что зубр, прибившийся к стаду коров в Глубокском районе и покоривший интернет, был отстрелян — якобы он проявлял агрессию к людям.



Напомним, что в конце ноября в Глубокском районе зубр пришел и подселился к стаду пасущихся коров. Тогда районная газета утверждала, что дикое животное не проявляет агрессии и даже берет хлеб из рук.

Видеоролики и фотографии одного из символов Беларуси, мирно пасущегося с колхозными буренками облетели весь интернет и собрали тысячи лайков.

Однако, в середине ноября появилась информация, что зубра застрелили, а его тушу отвезли на мясо-консервный комбинат в райцентр. Местные власти никакой официальной информации по этому поводу не давали.

Корреспондент «ННВ» направил запрос о судьбе животного Государственная инспекция охраны животного и растительного мира, но оттуда его перенаправили в Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Вчера пришел ответ на наш запрос уже из этого ведомства. Министерство подтверждает, что зубр был добыт по решению местных властей, но это не противоречит действующему законодательству в области охраны и использования животного мира.

В письме идет отсылка к положению о порядке взаимодействия государственных органов, иных организаций при обнаружении (выявлении) больного, раненого, травмированного дикого животного, или которому грозит гибель в результате стихийных бедствий, или которое может представлять угрозу жизни и здоровью граждан.

Согласно этому документу местные власти создают комиссию, которая решает — отловить животное или же добыть его (то есть застрелить). Решение об отстреле может быть принято, если животное угрожает жизни и здоровью граждан.

Исходя из того, что зубр якобы проявлял агрессию в отношении сельскохозяйственного унитарного предприятия «Мерецкое» и даже причинил им телесные повреждения, а на принимаемые меры отгона от стада (использование спецтехники, шумовой прогон, в том числе с использованием собак) не реагировал, было принято решение об отстреле.

Хочется отметить, что в пункте 8 упомянутого положения, на основании которого комиссия должна принимать решение об отлове или отстреле, говорится, что в случае отсутствия у дикого животного признаков заразных болезней животных, включенных в перечень, а также если оно не представляет непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан, лицами, уполномоченными местным исполнительным и распорядительным органом, производится отлов и обездвиживание дикого животного.

Т.е. можно предположить, что решение о добычи животного должно приниматься только в случае непосредственной угрозы жизни и здоровью граждан — например, если бы этот зубр бегал по деревне и бодал кого ни попадя. Во все других случаях, вероятно, возможен только отлов. Напомним также, что в этом случае было не просто животное, а вид занесенный в Красную книгу Республики Беларусь.

В Глубокском же районе зубр находился внутри электрического ограждения стада и причинить вред людям мог только в случае, если он входили в это ограждение. Вообще же остается открытым вопрос — кто и зачем пропустил зубра внутрь «электропастуха» к коровам?