Более 92 000 рублей обойдется новогодняя ёлка на площади Победы в Витебске

Сяржук Серабро • 02/12/21 16:57 • Культура

Сборка главной новогодней ёлки Витебской области и ее украшение обойдутся бюджету более чем в 92 000 рублей.



Витебское городское жилищно-коммунальное хозяйство проводит три закупки, связанные с установкой на площади Победы в Витебске 35 метровой новогодней конструкции, которая в документах называется «универсальной елкой».

Во-первых, приобретаются услуги монтажу металлоконструкций этого сооружения. Стоимость этих работ составляет 24 285 рублей 95 копеек. Завершить монтаж должны до 14 декабря.

Во-вторых — работы по приобретению, доставке и монтажу новогодних деревьев на этой металлоконструкции. Они оценены в 23 096 рублей 63 копейки. Это даже немного дешевле, чем в прошлом году..

И в-третьих, закупается монтаж праздничной иллюминации на этой универсальной елке на площади Победы. Завершить эти работы должны до конца декабря.

Таким образом, стоимость установки и украшения главной новогодней ёлки Витебской области обойдется городскому бюджету в 92 280 рублей 62 копейки.

Кстати, стало известно, чем заменили пятиконечную рубиновую звезду на макушке елки — официально это украшение названо Вифлеемской звездой.