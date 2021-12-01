Внезапно зима пришла в Витебск. Фото + видео

Сяржук Серабро • 01/12/21 1:04 • Экалогія

30 ноября в Витебске выпала почти половина месячной нормы осадков — сильный снегопад обрушился на город в последний день осени.



Сильный снегопад начался в ночь с понедельника на вторник и продолжался практически сутки. За ночь в городе выпало 20 миллиметров, а в течение дня — еще 8 миллиметров.

Для Витебска нормой считается выпадение в ноябре 59 миллиметров осадков, так что за сутки в областном центре выпала практически половина от нормы. Всего же за ноябрь выпало 87 миллиметров осадков или около полуторамесячной нормы.

Завтра, 1 декабря, непогода сохранится. Ночью местами по возможно усиление ветра порывами до 15-18 метров в секунду. Отдельным участкам дорог угрожает гололедица.

Вечером температура атмосферного воздуха в Витебске начала понижаться, к утру столбик термометра может опуститься до -10 °C. Ночью на большей части территории области, а днем в отдельных районах пройдет кратковременный снег.