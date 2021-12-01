На 9100 человек уменьшилось население, занятое в экономике Витебщины, за год

Сяржук Серабро • 01/12/21 15:22 • Эканоміка

В октябре 2021 года в экономике Витебской области было занято на 9100 человек меньше, чем в октябре прошлого года.



В прошлом году в октябре в экономике региона было занято 480 900 человек, а октябре нынешнего по данным статистики — только 471 800.

Как «ННВ» сообщали ранее, в сентябре текущего года таких жителей области было 472 400 человек, так что за один месяц экономически активное население региона сократилось на 600 человек.

Это, безусловно, гораздо меньше, чем в августе, когда сокращение занятых в экономике составило 1500 человек.

За десять месяцев с начала 2021 года экономически активное население Витебской области сократилось ровно на 6000 человек, что в среднем дает выбытие по 600 человек в месяц.