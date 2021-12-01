Консервировать макароны по-флотски и уху придумали в Браславе

ННВ • 01/12/21 17:47 • Эканоміка

Производственный филиал «Браславрыба» Глубокского МКК выпустил консервированные макароны по-флотски с килькой, а также уху.



Консервы «Килька неразделанная с гарниром из макарон в томатном соусе» появились в ассортименте предприятия в этом году, об этом сообщает газета «Браслаўская звязда».

Этот готовый к употреблению продукт — собственная разработка предприятия. На «Браславрыбе» считают, что консервы будут пользовать спросом у студентов и тех, кто подолгу бывает в длительных командировках, например, дальнобойщиков. Ранее филиал уже выпустил консервы из кильки с овощным гарниром, фасолью и морковью, перловкой.

Согласно прайс-листу предприятия, 240-граммовой новинки на условиях франко-склад назначения составляет 1 рубль 34 копейки без НДС.

Кроме того «Браславрыба» стала выпускать консервированную уху «Браславскую» из пресноводной рыбы. Это тоже готовый продукт, достаточно лишь разогреть консервы. Цена — 230-граммовой банки составляет без НДС 1 рубль 57 копеек на условиях ФСН.

Также в ассортименте предприятия в этом году появилось «Рагу натуральное из пресноводных рыб». Эти консервы готовятся из кусочков карпа с использованием специй и без добавления масла. К этому продукту уже потребуется самостоятельно приготовить гарнир. Стоят консервы без НДС 1 рубль 74 копейки на условиях ФСН.