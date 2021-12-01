Два рыбака пропали под Новополоцком, одного нашли утонувшим

Зоя Машэка • 01/12/21 12:49 • Турызм

30 ноября два рыбака пропали на озере Колпино у деревни Адамово Полоцкого района пропали два рыбака, их лодку нашли перевернутой.



Сообщение о пропавших людях спасатели получили вечером в 20:03. На акватории озера они нашли опрокинувшуюся алюминиевую лодку.

Возле перевернутого судна водолазы нашли в воде тело одного 50-летнего рыбака. Второго также 50-летнего мужчину обнаружить пока не удалось, предполагается, что он также утонул. Его поиски сегодня проводят работники ОСВОД, сообщается пресс-службой МЧС.

Во вторник скорость порывов ветра, согласно данным метеостанции в Полоцке, достигала 15 метров в секунду, за сутки дам выпало 17 миллиметров осадков.