За ночь в Витебске выпала сразу декадная норма осадков

Сяржук Серабро • 30/11/21 13:37 • Экалогія

Сразу 20 миллиметров выпалов в Витебске за минувшую ночь, это сравнимо с циклоном Хавьер, обрушившимся на город восемь лет назад.



Основная масса снега выпала к 6 часам утра — 14 мм, за следующие три часа добавилось еще 6 миллиметров осадков.

Напомним, что в 2013 году за первые сутки шторма Хавьер в Витебске 15 марта выпало 18 миллиметров осадок, еще 20 миллиметров осадков выпало на следующий день — 16 марта. Тогда в первые сутки высота снежного покрова достигла 28 сантиметров, а к уходу циклона — 41 сантиметр.

Между тем сейчас в Витебске по состоянию на 9:00 30 ноября высота снежного покрова составила всего 4 сантиметра, что, очевидно, связано с тем что снег идет мокрый и таял — в начале снегопада температура была плюсовой. Нормой для ноября считается выпадение 60 миллиметров осадков за месяц, так что за одну ночь выпало треть месячной нормы. Всего же в ноябре уже выпало 79 миллиметров осадков.

Согласно штормовому предупреждению кроме сильного снегопада ожидается усиление западного ветра порывами 15-20 метров в секунду, на дорогах возможна гололедица.