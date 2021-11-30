Владимира Булавского осудили на 7 суток ареста

• 30/11/21 13:11 • Палітыка

Стало известно, что помещенный в СИЗО активист Владимир Булавский осужден на 7 суток административного ареста.
Владимир Булавский с плакатом. Фото Игоря Матвеева

Судья Николай Атрахимович признал Булавского виновным в правонарушении, предусмотренном статьей 24.3 КоАП — неподчинение законному требованию должностного лица, сообщают правозащитники.

Напомним, что Владимир Булавский был задержан еще 26 ноября, как выяснилось, суд прошел в тот же день. Передачу от родных, однако, в СИЗО приняли только 29 ноября.

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