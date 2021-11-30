В Новополоцке пьяный водитель повредил 5 авто

Іван Дзедушкін • 30/11/21 14:04 • Здарэнні

Пять легковушек в Новополоцке получили повреждения из-за пьяного водителя.



Ночью 28 ноября 28-летний парень, управляя автомобилем «Peugeot» в состоянии алкогольного опьянения, повредил пять машин на улице Блохина.

Водитель не выбрал безопасную скорость, не учел дорожные и погодные условия, а в результате совершил столкновение с несколькими припаркованными автомобилями.

Сам молодой человек в этом дорожно-транспортном происшествии не пострадал, сообщает областная ГАИ.