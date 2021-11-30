Утечка газа из цистерны произошла на железной дороге в Витебске

Зоя Машэка • 30/11/21 12:24 • Экалогія

Вечером 29 ноября на железнодорожной станции «Витебск» произошла утечка сжиженного пропана из одной из цистерн состава №2314.



В 18:50 при осаживании вагонов составитель поездов станции обнаружил шипение в цистерне со сжиженным пропаном. Утечка пропан-бутановой фракции происходила из-под защитного колпака запорной арматуры цистерны, в которой было 39 кубических метров сжиженного газа.

Для устранения инцидента, локализации последствий и предотвращения его развития задействовали силы и средства МЧС, пожарного поезда УП «Витебское отделение БЖД», ПУ «Витебскоблгаз» и СООО «ТрансЭкспедиция». В результате к 21:45 ее удалось устранить, для чего пришлось поджать предохранительный клапан.

Всего в составе было 25 цистерн: 13 с грузом и 12 порожних. В результате инцидента никто не пострадал. Железнодорожный состав продолжит следование на железнодорожную станцию «Свислочь» в Гродненской области.

Угроза загрязнения окружающей среды отсутствовала. Причина происшествия устанавливается, сообщается пресс-службой МЧС.