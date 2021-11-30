Более 1,4 миллиона рублей вернули государству жители Витебской области, находясь под следствием

Ігар Арцюх • 30/11/21 14:22 • Эканоміка

За 9 месяцев 2021 года в Витебской области в ходе предварительного следствия возмещено более 1,4 миллиона рублей ущерба, причиненного государству.



Всего же по уголовным делам, находившимся в производстве следственных подразделений Витебской области в этот период, сумма причиненного государству ущерба превысила 2 миллиона рублей. А за совершение таких преступлений было осуждено 75 человек.

Чтобы взыскать оставшиеся около 600 000 рублей прокуроры предъявили в суды 9 исков, такая информация была озвучена на заседании коллегии прокуратуры Витебской области.

Прокурор Витебской области Игорь Украинец на заседании назвал недочеты в работе силовых ведомств, которые затрудняют полное возмещение причиненного ущерба:

— Недостаточное изучение имущественного положения граждан, которые преступили закон, затягивание с вынесением процессуальных решений, несвоевременное и неполное принятие мер при работе с должниками затрудняют взыскание ущерба. И это несмотря на существенные затраты сил и средств по выявлению и пресечению противоправного поведения, причиняющего вред. Итоги работы зависят от слаженности действий всех ведомств, их нацеленности на реальное возмещение ущерба. Качественная совместная работа позволит комплексно решить поставленные задачи, включая инициирование вопроса о признании недействительными сделок правонарушителей по отчуждению имущества.