Суд над выбросившим с балкона девочку витеблянином начнется уже в четверг

Іван Дзедушкін • 29/11/21 17:10 • Крымінал

2 декабря в Витебске начнут судить 39-летнего мужчину, из ревности выбросившего с балкона 15-летнюю девочку, которую он совратил.



Напомним, что убийство подростка произошло 17 января в доме дома №22в на улице Карла Маркса. По версии следствия мотивом стало то, что девочка начала встречаться со сверстниками — это вызвало приступ ревности у ее взрослого знакомого.

Витеблянин сам вызвал «скорую» и позже заявил, что девушка выпала сама в его отсутствие. Однако на перилах балкона остался неповрежденный снежный покров, который она не могла не задеть в случае прыжка.

Подозрение в убийстве пало на мужчину, у которого в квартире гостила подросток, при чем они вместе распивали спиртное. А затем нашлись свидетели, рассказавшие о том, что мужчина узнал о том, что девушка общается с парнями-ровесниками и приревновал. Из ревности он угрожал знакомой расправой.

Более того, во время расследования этого уголовного дела выяснилось, что с мая 2019 года этот житель Витебска совратил еще двух девушек 14 и 15 лет, одну из которых изнасиловал. Следователи обнаружили, что обвиняемый знакомился с несовершеннолетними девочками в соцсетях и занимался с ними сексом. Он запугивал жертв, и те никому не рассказывали о происходившем.

В результате жителю Витебска предъявили обвинения сразу по шести статьям УК:

часть 2 статьи 166 (изнасилование заведомо несовершеннолетней);

часть 2 статьи 167 (иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные лицом, ранее совершившим изнасилование, в отношении заведомо несовершеннолетней);

часть 1 статьи 14 и часть 2 статьи 167 (покушение на иные действия сексуального характера, совершенные вопреки воле потерпевшей с применением насилия, с использованием беспомощного состояния потерпевшей, совершенные повторно, лицом, ранее совершившим изнасилование, в отношении заведомо несовершеннолетней);

часть 2 статьи 168 (половое сношение и иные действия сексуального характера, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных статьями 166 и 167 УК Республики Беларусь, совершенное лицом, ранее совершившим преступления, предусмотренные статьями 166 и 167 УК Республики Беларусь);

часть 1 статьи 169 (развратные действия, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, заведомо не достигшего шестнадцатилетнего возраста, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных + статьями 166, 167 и 168 УК Республики Беларусь);

часть 1 статьи 139 (убийство).

Судит витеблянина будут в суд Железнодорожного района Витебска. Процесс будет закрытым, вести его будет судья Елена Гребенчук.