Истязал четырех девочек: в Витебске возбудили уголовное дело против отчима, бившего падчериц

Іван Дзедушкін • 29/11/21 14:39 • Грамадства

Из-за жестокого обращения из витебской семьи изъяли четырех детей, оказалось что отчим истязал девочек.



История выплыла наружу, когда в милицию пришла классная руководительница и рассказала, что ее 12-летняя ученица отказывается идти домой, так как отчим за плохие отметки применяет к детям физическое насилие.

На следующий день в Первомайский РОВД обратилась мать девочки, заявившая, что ее 31-летний муж, на протяжении двух лет избивал ее дочерей.

Как выяснили в милиции, женщина жила вместе с супругом, в их семье воспитывалось четверо несовершенных детей. При этом мужчина за любую провинность жестоко их наказывал, а мать, видя на теле дочерей побои, боялась сообщить об этом и поэтому не обращалась за медицинской помощью.

Наличие у детей телесных повреждений было подтверждено заключениями судебно-медицинских экспертиз. Кроме того в 2020 году этого мужчину уже привлекали к административной ответственности за нанесение телесных повреждений одной из девочек. Тогда детей признали находящимися в социально опасном положении.

По результатам проведенной проверки прокуратура Витебска вынесла предписание в адрес отдела образования администрации Первомайского района Витебска, в котором потребовала принять незамедлительные меры к защите прав несовершеннолетних. Согласно этому предписанию детей изъяли из семьи и поместили на государственное обеспечение. Органы опеки предъявили в суд иск о лишении родительских прав.

Также витебская прокуратура возбудила в отношении мужчина уголовное дело по части 2 статьи 154 УК — истязание несовершеннолетних. Кроме того Следственный комитет в отношении его же возбудил уголовное дело статьи 186 УК — мужчина обвиняется в том, что угрожал супруге убийством и причинением тяжких телесных повреждений, сообщает служба информации прокуратуры Витебской области.